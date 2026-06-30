El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 26 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 22 grados y manteniéndose en ese nivel hasta las 08:00. A partir de las 09:00, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 24 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 35 grados a las 17:00. La máxima del día se registrará a las 18:00, con 35 grados, y comenzará a descender a partir de las 19:00, llegando a 33 grados a las 21:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 67% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 16% a las 20:00, lo que puede generar una sensación de calor más intenso.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán a las 23:00, alcanzando hasta 48 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Baeza podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Con el sol saliendo a las 06:54 y poniéndose a las 21:40, los habitantes de Baeza tendrán muchas horas de luz para aprovechar el buen tiempo. Es un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.