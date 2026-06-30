El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se espera que continúe durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 36 grados a partir de las 16:00 horas, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día. Comenzará en un 36% a la medianoche y se incrementará gradualmente, alcanzando un 57% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, situándose en un 18% hacia las 20:00 horas, lo que podría generar una sensación térmica más intensa debido al calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 13 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el norte, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h a las 12:00 y 15 km/h a las 20:00. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h a las 23:00, lo que podría generar un ambiente más fresco al caer la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de la belleza natural de la región.

Con el ocaso programado para las 21:42, los residentes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol, en un ambiente despejado y cálido. En resumen, el tiempo de hoy en Baena se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas elevadas y un cielo despejado que invitan a disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.