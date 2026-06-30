El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Ayamonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 33 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo a un 29% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el tiempo sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 8 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 33 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las zonas costeras, donde la brisa marina será más perceptible.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por la playa o actividades deportivas, no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

Con el ocaso programado para las 21:54, los atardeceres en Ayamonte serán espectaculares, con cielos despejados que permitirán observar los colores vibrantes del crepúsculo. En resumen, el tiempo de hoy en Ayamonte será perfecto para disfrutar de un día de verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa refrescante que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.