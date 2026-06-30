El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Arahal con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando hasta los 38 grados en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a que el calor se sienta más seco. Sin embargo, es importante que los habitantes de Arahal se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando se prevé que las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas de la tarde, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 32 km/h. El viento soplará principalmente del suroeste, lo que podría ofrecer un ligero alivio ante el calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. A medida que se acerque la tarde, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que seguirá aportando algo de frescura al ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades al exterior tomen precauciones ante el sol, utilizando protector solar y ropa adecuada para evitar golpes de calor.

El ocaso se producirá a las 21:46, ofreciendo una hermosa puesta de sol que podrá ser disfrutada en un ambiente tranquilo y despejado. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más agradables, alrededor de los 30 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy se caracteriza por un día soleado, caluroso y con vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con las precauciones necesarias ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.