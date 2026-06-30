El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 29 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 40 grados en las horas más cálidas de la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 65% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia, lo que garantiza un día seco y soleado.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrará una brisa suave del sur con velocidades de hasta 10 km/h, que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 8 km/h en la tarde. Esta brisa ligera será un buen complemento para las altas temperaturas, haciendo que el tiempo sea más llevadero.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea excelente durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas. La salida del sol se producirá a las 06:56, y el ocaso será a las 21:43, brindando largas horas de luz natural para disfrutar de actividades al aire libre.

Es un día propicio para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un buen rato en el parque. Sin embargo, se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, como mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas. En resumen, Andújar vivirá un día de verano típico, con cielos despejados y temperaturas elevadas, perfecto para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.