El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 10:00, el calor comenzará a intensificarse, alcanzando los 27 grados a las 10:00 y subiendo rápidamente hasta los 38 grados a las 16:00, el momento más cálido del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas, la humedad se situará en un 42%, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 85% a las 07:00. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 25% a las 19:00, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 6 y 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sur y luego al oeste, alcanzando velocidades de hasta 37 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación de calor más intensa debido a las altas temperaturas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Almonte podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:08 y el ocaso a las 21:50, los habitantes de Almonte tendrán la oportunidad de disfrutar de largas horas de luz solar. Es recomendable que, durante las horas más calurosas, se tomen precauciones adecuadas, como mantenerse hidratados y buscar sombra, especialmente para aquellos que planean estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.