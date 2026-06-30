El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, Aljaraque disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 25 grados durante las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 34 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 76% a lo largo del día, siendo más alta en las primeras horas y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda a los residentes mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste a una velocidad de 8 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. A las 14:00, se espera que el viento sople del sur a 10 km/h, alcanzando su máxima velocidad de 17 km/h hacia las 20:00. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Aljaraque hoy. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la región.

Con el ocaso programado para las 21:52, los habitantes de Aljaraque podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día soleado y cálido. Se aconseja aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre y disfrutar del buen tiempo que caracteriza a esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.