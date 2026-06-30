El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, La Algaba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 y 39 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando rápidamente la temperatura. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 29 grados, que irá disminuyendo ligeramente hasta alcanzar los 23 grados a las 06:00 horas.

A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 09:00 horas y subiendo hasta los 31 grados a las 11:00. El calor se intensificará durante la tarde, con un pico de 39 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de La Algaba tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que planeen realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 35% a la medianoche y aumentando hasta un 70% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 20% en las horas más calurosas de la tarde. Esto podría generar una sensación de calor seco, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 39 km/h a las 21:00 horas. Este viento podría ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar la estabilidad de estructuras ligeras.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo. La puesta de sol está programada para las 21:49, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar.

En resumen, La Algaba vivirá un día caluroso y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.