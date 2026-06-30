El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

El día de hoy, 30 de junio de 2026, se presenta en Alcalá la Real con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 47% y aumentando gradualmente hasta un 73% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas centrales, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 34 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Alcalá la Real tomen precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 4 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el norte, alcanzando velocidades de hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes, siendo un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:41. La noche se presentará tranquila, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se recomienda a la población que tome las precauciones necesarias ante el calor y aproveche el buen tiempo para disfrutar de la belleza de la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.