El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de junio

Hoy, 30 de junio de 2026, Alcalá de Guadaíra se prepara para disfrutar de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde las primeras horas de la mañana, a las 00:00, la temperatura comenzará en un agradable 28 grados , descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada hasta alcanzar los 24 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 38 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un día caluroso y soleado.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 39% a medianoche y aumentando hasta un 68% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el calor se intensifique, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 26% durante las horas más cálidas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones adecuadas para mantenerse hidratados y protegidos del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 12 y 37 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante estar atentos a posibles ráfagas que podrían afectar actividades al aire libre.

No se anticipa precipitación en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una visita a la orilla del Guadaíra o simplemente disfrutar de un día de campo con amigos y familiares.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso a las 21:48, brindando a los habitantes de Alcalá de Guadaíra una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones meteorológicas, se espera que los ciudadanos aprovechen al máximo el día, disfrutando de la belleza del verano en esta encantadora localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-29T20:57:13.