El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima excepcionalmente despejado este 29 de junio de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, ofreciendo un panorama ideal para disfrutar de actividades al aire libre. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 37 grados a las 17:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzando en un 50% a la medianoche, la humedad aumentará hasta un 80% en las primeras horas del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva y calienta el ambiente, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 29% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más seco y soportable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h a las 18:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor intenso, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones, lo que significa que los residentes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

Con un ocaso previsto para las 21:47, los habitantes podrán disfrutar de una hermosa puesta de sol tras un día radiante. Este clima ideal es perfecto para disfrutar de cenas al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en los jardines. En resumen, el 29 de junio se presenta como un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en El Viso del Alcor, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.