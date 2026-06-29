El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 37 grados a las 16:00.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 53%, disminuyendo a un 51% a la 01:00. A medida que el día avanza, la humedad alcanzará su punto más bajo en torno a las 14:00, con un 29%, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 37% a las 21:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople mayormente del sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, disminuyendo a 14 km/h a la 01:00. A medida que el día avanza, el viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en la tarde, lo que podría ofrecer un alivio temporal ante el calor intenso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Utrera podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Con el orto a las 07:05 y el ocaso a las 21:47, los habitantes de Utrera tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar. Es recomendable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.