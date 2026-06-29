El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se espera en Úbeda un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 06:53. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá despejado hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 28°C en la mañana y alcanzarán un máximo de 34°C en las horas más cálidas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 35% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, las condiciones no serán excesivamente bochornosas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 62 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante posibles ráfagas de viento.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 25% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00. A pesar de esto, la probabilidad de que se materialicen es baja, y la mayoría de la jornada se desarrollará sin interrupciones por lluvias.

La tarde será el momento más caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 34°C entre las 16:00 y las 19:00. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo volverá a estar poco nuboso, permitiendo disfrutar de una velada agradable.

En resumen, hoy en Úbeda se presenta un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas cálidas. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las condiciones del viento y a la posibilidad de tormentas en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.