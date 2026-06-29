El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Tomares se presenta con un tiempo completamente despejado, lo que promete un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 37 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 47% y el 79% durante las primeras horas, disminuyendo a niveles más cómodos hacia la tarde, cuando se situará alrededor del 30%. Es recomendable que los habitantes de Tomares tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento será suave, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h, pero se intensificará a medida que avance la tarde, llegando a ráfagas de hasta 47 km/h entre las 17:00 y las 18:00 horas. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener en cuenta que podría generar algunas rachas fuertes.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

La salida del sol se producirá a las 07:05 y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:49, lo que brinda la oportunidad de disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.