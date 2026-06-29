El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 04:00 y 23 grados entre las 05:00 y las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 08:00 y subiendo hasta los 28 grados a las 10:00. El mediodía traerá consigo un aumento significativo, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y 33 grados a las 12:00, con un pico máximo de 34 grados a la 13:00. La tarde será calurosa, con temperaturas que oscilarán entre los 36 y 38 grados entre las 14:00 y las 17:00, antes de descender gradualmente hacia la noche.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% a las 00:00 y aumentando hasta un 79% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de calor más intensa. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 53% a las 10:00 y bajando a un 36% a las 14:00, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h a las 17:00, lo que podría generar un ambiente fresco en medio del calor. Durante la noche, el viento disminuirá, y se espera que las temperaturas caigan a 31 grados a las 22:00 y 29 grados a las 23:00.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, y el sol saldrá a las 07:05 y se pondrá a las 21:49, brindando largas horas de luz para disfrutar del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.