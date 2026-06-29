El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

Hoy, 29 de junio de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 29 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 24 grados a media mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% y aumentando hasta un 75% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas se eleven, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, aunque el calor seguirá predominando. Es recomendable que los habitantes de La Rinconada tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol, dado que la radiación solar puede ser alta.

El orto se producirá a las 07:05 horas y el ocaso a las 21:49 horas, brindando un día largo y soleado. La combinación de un cielo despejado, altas temperaturas y viento moderado sugiere que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el jardín. Recuerde aplicar protector solar y buscar sombra en las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.