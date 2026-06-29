El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Puente Genil se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 27 grados a la 01:00 y continuando su descenso hasta alcanzar los 24 grados a las 04:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un notable aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 39 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% durante la madrugada y aumentando gradualmente hasta un 58% a las 07:00. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 16% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Puente Genil se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor intenso. Este viento también podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para eventos al aire libre, paseos y actividades familiares. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades en la naturaleza.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para protegerse del calor y aproveche al máximo las condiciones meteorológicas favorables.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.