El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 26 grados , descendiendo ligeramente a 24 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% por la mañana y disminuyendo a un 25% hacia la tarde, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Priego pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 65 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura momentánea, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, es recomendable tener precaución ante estas ráfagas, ya que podrían afectar a estructuras ligeras o a la movilidad en espacios abiertos.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes poco significativas hacia la tarde, pero sin afectar la luminosidad del sol. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y soleado. La puesta de sol se espera para las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, hoy en Priego de Córdoba se anticipa un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán los 35 grados y un viento moderado, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo las condiciones climáticas favorables. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más cálidas del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.