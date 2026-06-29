El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Pozoblanco, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 37 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas continuarán bajando hasta llegar a los 22 grados a las 04:00 y 21 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 06:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 20 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese nivel hasta las 07:00. A partir de las 08:00, se espera un ligero aumento, con temperaturas que llegarán a los 21 grados y alcanzarán los 24 grados a las 09:00.

Durante la tarde, las temperaturas se elevarán considerablemente, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00. A las 14:00, la temperatura será de 36 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 16:00. La sensación térmica será notablemente cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 62% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 39% a las 23:00.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 10 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. A partir de las 14:00, se espera que el viento sople del noreste a una velocidad de 19 km/h, aumentando a 25 km/h hacia el final de la tarde.

No se prevén precipitaciones en el día de hoy, con una probabilidad de tormenta que se mantiene en cero durante la mayor parte del día. Sin embargo, se anticipan intervalos nubosos en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se espera que esto afecte significativamente el tiempo soleado que dominará la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.