El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente durante la madrugada, pero recuperándose rápidamente a medida que avanza el día.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura alcance los 25 grados a la 01:00 y continúe bajando hasta los 22 grados a las 04:00. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, la temperatura comenzará a ascender de manera notable, alcanzando los 30 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 39 grados a las 17:00. Esta ola de calor puede hacer que la sensación térmica sea aún más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades físicas al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a las 00:00 y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% a las 06:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 51% a las 10:00 y bajando a un 34% hacia el final de la jornada. Esto podría generar un ambiente algo seco en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 27 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00, alcanzando hasta 44 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones en Palma del Río, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para los eventos al aire libre y las actividades familiares.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.