El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

Hoy, 29 de junio de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día de clima mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 24 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados entre las 06:00 y las 08:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un notable aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 60% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 24% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h a las 17:00. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también es importante tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser intensas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que las actividades al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones por el tiempo, lo que es ideal para disfrutar de eventos comunitarios o actividades familiares. Sin embargo, es fundamental recordar que la exposición prolongada al sol puede ser perjudicial, por lo que se aconseja el uso de protector solar y ropa adecuada.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un tiempo veraniego, perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas elevadas, hoy será un día para aprovechar al máximo, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de salud y seguridad ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.