El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de junio de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 02:00, antes de alcanzar un mínimo de 24 grados entre las 04:00 y 05:00.
A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 35 grados a las 14:00 y 15:00, y un máximo de 37 grados a las 17:00. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planeen estar al aire libre durante las horas más calurosas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 42% y descendiendo a un mínimo de 22% entre las 14:00 y 15:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más elevada.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 38 km/h en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio ante el calor, pero también es importante estar atentos a posibles ráfagas fuertes. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 25 km/h durante la mañana y la tarde, aumentando a medida que se acerque la noche.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
El orto se producirá a las 07:02 y el ocaso a las 21:44, brindando una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar del verano en Osuna, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte, puede ofrecer un respiro ante el calor. Se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.
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