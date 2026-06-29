El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que las temperaturas comiencen en torno a los 25 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, las temperaturas irán disminuyendo gradualmente, alcanzando un mínimo de 20 grados durante las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, el calor se intensificará nuevamente hacia la tarde, con máximas que podrían llegar a los 36 grados . Es recomendable que los habitantes de Morón se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante tener en cuenta la protección solar si se planea estar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los periodos de mayor actividad del viento se concentrarán entre las 21:00 y las 23:00 horas, lo que podría ofrecer un ambiente más fresco para aquellos que deseen disfrutar de la noche al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:45, brindando un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy será ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor. Con cielos despejados y temperaturas cálidas, es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.