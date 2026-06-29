El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia de descenso hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 41%, aumentando ligeramente hasta un 57% a las 07:00. A medida que el calor se intensifique, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 31% hacia las 21:00 horas. Esta combinación de temperaturas elevadas y niveles de humedad relativamente bajos puede hacer que la sensación térmica sea más cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 12 y 46 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando hasta 45 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo se mantendrá seco, lo que puede ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la región.

En resumen, Montilla disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas pico.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.