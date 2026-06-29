El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de junio de 2026, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 26 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 03:00 horas y continuando con una tendencia a la baja hasta llegar a los 22 grados a las 05:00 horas.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 35 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente para aquellos que planeen estar al aire libre. La humedad relativa también jugará un papel importante, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 67% a las 06:00 horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.
El viento será otro factor a considerar. A lo largo del día, se espera que sople principalmente desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para eventos al aire libre y actividades recreativas.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 21:52 horas. En resumen, el tiempo en Moguer para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que promete un día soleado y agradable.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.
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