El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Martos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 24 grados a las 03:00 y manteniéndose en torno a esa cifra hasta las 05:00.

A partir de las 06:00, la temperatura comenzará a estabilizarse, alcanzando los 23 grados a las 05:00 y 06:00, y subiendo gradualmente hasta llegar a los 36 grados a las 17:00. La máxima del día se prevé que sea de 36 grados, mientras que la mínima se situará en 22 grados durante la mañana. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% a las 00:00 y descendiendo a un 18% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 49 km/h a las 19:00. Esto podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, aunque en general el día se sentirá caluroso.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la probabilidad es mínima, con un 5%. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, es recomendable estar atentos a cualquier cambio repentino.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. Se aconseja mantenerse hidratado y utilizar protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.