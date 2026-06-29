El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00.

A medida que avanza la mañana, se espera un ligero descenso en la temperatura, que alcanzará su punto más bajo de 20 grados a las 07:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, la temperatura comenzará a aumentar de nuevo, alcanzando los 21 grados. El calor se intensificará durante la tarde, con máximas que llegarán a los 38 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada. Es recomendable que los habitantes de Marchena tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 70% a las 07:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, alcanzando un 19% hacia las 17:00, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste durante la mayor parte del día, con ráfagas que alcanzarán hasta 44 km/h a las 20:00. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 24 km/h a la medianoche y disminuyendo a 2 km/h a las 08:00, antes de aumentar nuevamente en la tarde.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Con el orto a las 07:03 y el ocaso a las 21:46, los habitantes de Marchena tendrán muchas horas de luz solar para disfrutar de este día veraniego. Se recomienda hidratarse adecuadamente y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.