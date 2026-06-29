El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

Hoy, 29 de junio de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un sol radiante durante toda la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que promete un ambiente ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 22 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 47% y aumentando hasta un 79% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 47 km/h a las 17:00 horas. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es importante tener en cuenta que puede generar condiciones de sequedad en el ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Con el orto a las 07:06 y el ocaso a las 21:49, los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Se aconseja a la población que se mantenga hidratada y que utilice protector solar si planea estar expuesta al sol durante períodos prolongados. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano en Mairena del Aljarafe, con un tiempo ideal para actividades al aire libre y un ambiente soleado que invitará a salir y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.