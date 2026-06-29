El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 25 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 20 grados a las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 37 grados a las 16:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% y disminuyendo hasta un 20% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que tomen precauciones, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas pico de calor. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 km/h en las primeras horas y alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, pero también es importante tener en cuenta que puede generar condiciones de inestabilidad en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de calor y viento puede hacer que la jornada sea agradable, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor. La noche caerá con temperaturas más frescas, permitiendo un respiro tras un día de intenso calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.