El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un ambiente cálido y agradable.

A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 21 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 22 grados a las 08:00 y subiendo rápidamente hasta los 34 grados a las 14:00. La máxima del día se registrará a las 16:00, con 35 grados, y se mantendrá en ese nivel hasta las 18:00, cuando comenzará a descender nuevamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en 43% a la medianoche y alcanzando un máximo de 53% a las 08:00. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, llegando a un 28% a las 19:00, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable a lo largo del día. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h desde el suroeste a las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del ambiente veraniego que caracteriza a esta época del año.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy será ideal para disfrutar de un día soleado, con temperaturas cálidas y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.