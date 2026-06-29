El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados a las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un pico de 40 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere que será un día caluroso.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A primera hora, la humedad se situará en un 43%, aumentando a un 76% durante la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, alcanzando un 27% hacia las 21:00 horas. Esto podría hacer que la sensación de calor sea más intensa durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 26 km/h por la tarde. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque no será suficiente para mitigar completamente el calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Es importante que los habitantes de Lora del Río tomen precauciones ante el calor extremo, especialmente durante las horas más cálidas del día. Se recomienda mantenerse hidratado, usar ropa ligera y protegerse del sol con sombreros o bloqueador solar. A medida que el día avance, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso que se espera para las 21:48 horas, cerrando así un día soleado y caluroso en esta localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.