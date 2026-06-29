El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en un rango cálido, comenzando en 29 grados a las 00:00 y alcanzando los 36 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 17:00, donde se prevé que llegue a los 37 grados. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 36 grados durante las horas siguientes. La noche traerá consigo un ligero enfriamiento, con temperaturas que rondarán los 31 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% en la madrugada y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 30% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas del día. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, mientras que por la tarde se intensificará, llegando a ráfagas de hasta 70 km/h a las 17:00. Esta combinación de viento y calor puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas pico de temperatura.

La probabilidad de tormentas es nula en las primeras horas del día, pero se incrementa ligeramente a un 20% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se esperan eventos significativos. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día.

En resumen, Linares disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y un viento que podría ofrecer algo de alivio. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza, pero no olvide hidratarse y protegerse del sol.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.