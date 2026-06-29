El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 34 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 27 grados, descendiendo a 26 grados a la 01:00 y alcanzando su mínimo de 19 grados a las 08:00. A medida que avance la jornada, se anticipa un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 13:00, y manteniéndose en torno a los 33 grados durante las horas de la tarde.

La humedad relativa también variará a lo largo del día, comenzando en un 45% a la medianoche y aumentando hasta un 79% a las 08:00, lo que puede generar una sensación de calor más intensa en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 34% durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 42 km/h. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo, con velocidades más suaves hacia la tarde y la noche, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Lepe podrán disfrutar de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

El orto se producirá a las 07:10 y el ocaso a las 21:53, brindando un amplio margen para disfrutar de las horas de luz solar. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será cálido, seco y mayormente despejado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.