El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de junio de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas del día, y alcanzando un máximo de 37 grados hacia la tarde.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 58% y aumentando gradualmente hasta un 100% en las primeras horas, especialmente en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 31% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.
En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 12 y 22 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en torno a las 16:00 horas, con velocidades de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Lebrija pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son condiciones ideales para disfrutar de eventos al aire libre, picnics o simplemente pasear por la ciudad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 21:48, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en actividades recreativas o simplemente disfrutando de la calidez del verano andaluz.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.
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