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El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Jaén según los datos de la AEMET

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 29 grados , descendiendo ligeramente a 28 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 36%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe su ascenso, alcanzando los 36 grados hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de calor y humedad podría hacer que algunos habitantes sientan un ligero malestar, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y evitar la exposición directa al sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la mañana. Este viento podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, se espera que en la tarde, el viento cambie a dirección sureste, con ráfagas que podrían llegar hasta los 25 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco al caer la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de cielos parcialmente nublados, aunque sin afectar la claridad del día.

La puesta de sol se producirá a las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y cielos despejados. En resumen, hoy en Jaén será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.

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