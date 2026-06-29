El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Isla Cristina según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de junio de 2026, Isla Cristina se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 68% hacia la tarde. Esto puede proporcionar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, la brisa del mar ayudará a mitigar el calor, ofreciendo un alivio refrescante a los isleños y visitantes.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 31 y 43 km/h en las primeras horas del día. Esta brisa será constante, lo que contribuirá a mantener un ambiente fresco y agradable, especialmente en las zonas costeras. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de la playa y otras actividades al aire libre sin incomodidades.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los habitantes de Isla Cristina pueden aprovechar esta oportunidad para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes acuáticos o simplemente relajarse en la playa.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 29 grados hacia el final del día. La noche se presentará igualmente despejada, con temperaturas que rondarán los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de agradables veladas al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 21:53, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.
En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa refrescante que hará de este día una experiencia memorable para todos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.
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