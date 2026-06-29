El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Huelva se presenta con un tiempo excepcionalmente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y sus alrededores. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 21 grados entre las 06:00 y las 07:00. A medida que avance el día, se espera un aumento en la temperatura, que alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque 34 grados.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas de la mañana, la humedad se situará en un 44%, aumentando a un 69% hacia las 07:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 36% a las 20:00 horas, lo que contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera durante la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 24 y 38 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad disminuirá, alcanzando un máximo de 40 km/h a las 15:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

Los atardeceres en Huelva son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El ocaso se producirá a las 21:52, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del cielo al caer la tarde. Con un tiempo tan favorable, los habitantes y visitantes de Huelva podrán aprovechar al máximo este día, ya sea en la playa, en parques o en actividades culturales al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.