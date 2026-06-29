El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 38 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 55%, aumentando a un 57% a la 01:00 y alcanzando un 66% a las 04:00. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a descender, llegando a un 30% hacia la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad a las 18:00 horas, cuando se espera que la velocidad del viento llegue a 44 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El ocaso se producirá a las 21:48, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para aprovechar el día, ya sea en el campo, en parques o en cualquier espacio al aire libre. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.