El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Écija se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo se mantendrá despejado, lo que se traduce en una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 21 grados en la mañana, pero se espera un aumento significativo a medida que avance el día.

A medida que el sol se eleva, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, llegando a los 38 grados entre las 16:00 y las 18:00 horas. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que planean estar expuestos al sol durante períodos prolongados. La hidratación será clave para mantenerse fresco y evitar golpes de calor.

La humedad relativa en Écija se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 32% en horas de la tarde. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera. Sin embargo, es importante estar atentos a la hidratación, ya que la combinación de calor y baja humedad puede llevar a la deshidratación si no se toman las medidas adecuadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero también puede ser un factor a considerar para aquellos que realicen actividades al aire libre, como deportes o paseos en bicicleta.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades veraniegas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Por lo tanto, los ecijanos pueden planificar sus actividades con confianza, sabiendo que el tiempo será favorable.

En resumen, hoy en Écija se presenta como un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar del verano, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de cuidado ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.