El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 03:00.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso hasta llegar a los 22 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, comenzará un ascenso notable, alcanzando los 25 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 30 grados a las 11:00. El calor se intensificará durante la tarde, alcanzando su punto máximo con 38 grados a las 17:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más elevada.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 55% a la medianoche y aumentando hasta un 84% a las 07:00. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 49% a las 11:00 y bajando hasta un 29% en las horas más calurosas de la tarde. Esto puede generar un ambiente algo seco, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. A partir de las 14:00, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas de hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor extremo.

No se anticipan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

Con el orto a las 07:06 y el ocaso a las 21:49, los habitantes de Coria del Río tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar al máximo este día soleado y caluroso. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.