El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 20 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un pico de 39 grados en la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 42% y el 74%, lo que podría generar una sensación térmica más intensa. Es recomendable que los cordobeses tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día, cuando la exposición al sol puede ser más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas fuertes en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos sociales.

La puesta de sol se producirá a las 21:45, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores más frescos, lo que hará que la noche sea más agradable para salir y disfrutar de la ciudad.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un viento que podría ofrecer algo de alivio en las horas más cálidas. Se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico de calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.