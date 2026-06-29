El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

Hoy, 29 de junio de 2026, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, no se esperan nubes que interrumpan la luz solar, lo que hará que las temperaturas sean agradables y propicias para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 36 grados a las 15:00 horas, lo que indicará un calor notable en la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en 31 grados a las 22:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 42% a la medianoche y aumentando hasta un 73% en las horas más frescas de la mañana. A medida que las temperaturas se eleven, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 29% durante la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h a las 17:00 horas, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será más suave en las primeras horas, aumentando su intensidad conforme se acerque la tarde.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de eventos al aire libre, paseos por el parque o simplemente relajarse en el jardín.

Con el orto a las 07:06 y el ocaso a las 21:49, los habitantes de Castilleja de la Cuesta tendrán muchas horas de luz solar para aprovechar. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que, aunque fuerte en algunos momentos, ofrecerá un respiro del calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.