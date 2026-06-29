El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y 25 grados a las 02:00. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 35 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. En las primeras horas del día, la humedad se situará en un 45%, aumentando hasta un 67% a las 05:00. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque las temperaturas serán elevadas, la sensación de calor podría ser más llevadera durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 21 y 28 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la dirección del viento cambiará, predominando del sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Cartaya pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia también contribuirán a un hermoso atardecer, que se podrá disfrutar a partir de las 21:53 horas.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento que proporcionará algo de alivio durante las horas más calurosas. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.