El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de junio de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.
A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 24 grados a las 02:00 y 03:00, y tocando un mínimo de 22 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender nuevamente, alcanzando los 21 grados, y se prevé que durante el día se registren temperaturas máximas de hasta 37 grados a las 17:00.
La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 75% a las 07:00. A medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, situándose en un 40% a las 11:00 y bajando aún más a un 30% hacia la tarde.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. A las 19:00, se espera que el viento alcance su máxima racha de 46 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar del calor.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la estabilidad del tiempo son ideales para disfrutar de un día en el campo o en la piscina.
El orto se producirá a las 07:03 y el ocaso será a las 21:47, lo que proporcionará un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será cálido, seco y mayormente soleado, perfecto para disfrutar de las actividades veraniegas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.
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