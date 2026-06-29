El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 38 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá que el sol brille intensamente, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 28 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados a las 07:00, antes de comenzar a ascender nuevamente.

Durante la mañana, se prevé que la temperatura alcance los 24 grados a las 10:00, y a medida que avance la jornada, se espera un aumento significativo, alcanzando los 31 grados a las 11:00 y 33 grados a las 12:00. El pico de calor se registrará entre las 14:00 y las 15:00, cuando la temperatura alcanzará los 37 grados, lo que podría generar una sensación térmica aún más elevada debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 71% durante la tarde.

La humedad será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que se mantenga alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 45% a las 00:00 y aumentando hasta un 77% a las 07:00. Sin embargo, a medida que la temperatura sube, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 29% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del sur a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor intenso, aunque también se recomienda precaución, ya que las ráfagas fuertes podrían generar incomodidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin interrupciones. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas pico, y que se mantengan hidratados.

El orto se producirá a las 07:05 y el ocaso a las 21:49, brindando un extenso periodo de luz solar que permitirá disfrutar de un día espléndido en Camas. En resumen, se espera un día caluroso y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la debida precaución ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.