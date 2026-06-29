El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta condición durante todo el día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán en aumento, alcanzando los 30 grados a las 11:00 horas y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 45 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque fresco, podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor exposición solar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para quienes deseen realizar excursiones o paseos por la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 21:43. En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y soleado que invita a aprovechar al máximo el día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.