El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

Hoy, 29 de junio de 2026, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día completamente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante todo el día. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, lo que invita a los habitantes y visitantes a aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente a 24 grados en la siguiente hora. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en la tarde. Este calor puede resultar intenso, por lo que se recomienda a todos que se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 53% y aumentando hasta un 100% en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% por la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más elevada, por lo que es importante tomar precauciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

Con el orto a las 07:06 y el ocaso a las 21:47, los habitantes de Las Cabezas de San Juan podrán disfrutar de largas horas de luz solar. Es un día perfecto para organizar reuniones familiares, picnics o cualquier actividad que permita disfrutar del buen tiempo. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.