El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando hasta un 69% a las 07:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 33% hacia las 23:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y 19:00 horas, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Durante el resto del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a mitigar un poco la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el parque, practicar deportes o simplemente relajarse en una terraza. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso será a las 21:49, brindando a los habitantes de Bormujos una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas en esta localidad sevillana.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.