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El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET

El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Bormujos se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura comenzará en 27 grados, descendiendo ligeramente a 26 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 02:00 y 03:00. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 34 grados a las 20:00 horas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 41% a la medianoche y aumentando hasta un 69% a las 07:00, lo que podría hacer que las primeras horas de la mañana se sientan un poco más frescas. A medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, llegando a un 33% hacia las 23:00 horas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa durante las horas pico.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán entre las 18:00 y 19:00 horas, alcanzando hasta 47 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Durante el resto del día, el viento se mantendrá moderado, lo que ayudará a mitigar un poco la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones en Bormujos, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que es un día ideal para actividades al aire libre, ya sea para disfrutar de un paseo por el parque, practicar deportes o simplemente relajarse en una terraza. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor intenso, especialmente durante las horas centrales del día, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

El orto se producirá a las 07:06 y el ocaso será a las 21:49, brindando a los habitantes de Bormujos una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy promete ser cálido y soleado, ideal para disfrutar de las actividades veraniegas en esta localidad sevillana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.

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