El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la primera parte de la noche, pero a medida que avance la madrugada, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable.

Las temperaturas serán bastante cálidas, comenzando en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que el día avance, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, alcanzando hasta 38 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 59% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se anticipa una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y 20:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente la jornada.

En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la posibilidad de viento fuerte en la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.