El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 29 de junio de 2026, Bailén se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la primera parte de la noche, pero a medida que avance la madrugada, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable.
Las temperaturas serán bastante cálidas, comenzando en torno a los 29 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a lo largo de la mañana. A medida que el día avance, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo en la tarde, alcanzando hasta 38 grados entre las 17:00 y 18:00 horas. Es recomendable que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 59% en la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a descender, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa durante las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se anticipa una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y 20:00 horas, aunque esto no debería afectar significativamente la jornada.
En resumen, Bailén disfrutará de un día cálido y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las altas temperaturas y la posibilidad de viento fuerte en la tarde. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.
- Los gasolineros de Córdoba avisan a las puertas de las vacaciones: 'La retirada del IVA rebajado el 30 de junio tendrá un impacto directo en consumidores y empresas
- La Universidad de Córdoba aprueba una oferta de empleo público con 320 plazas para 2026
- Buscan a una joven de 17 años desaparecida el jueves en Córdoba
- Seis heridos con quemaduras por ácido sulfúrico tras una fuga en la nueva fábrica de cobre verde de Cunext en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba instala dos semáforos foto-rojo en la calle Rafael Rivas Gómez, en la zona de Turruñuelos
- Piscinas en la Sierra de Córdoba: el oasis contra el calor donde refrescarse y comer espetos
- Ruidos, olores y hasta 90 camiones al día: las quejas del Ayuntamiento de Baena contra la planta de biogás
- 1.000 bellotas para salvar la dehesa andaluza: el ensayo que busca regenerar las encinas de Los Pedroches