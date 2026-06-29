El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de junio

El día de hoy, 29 de junio de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 28 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día caluroso.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 34% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa que se espera en la tarde ayudará a mitigar el calor, con vientos que soplarán principalmente del norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 20% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas de la ciudad y sus alrededores. Los atardeceres en Baeza son especialmente hermosos, y hoy no será la excepción, con el sol poniéndose a las 21:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

Es recomendable que los habitantes y visitantes de Baeza se preparen para un día caluroso, utilizando ropa ligera y protegiéndose del sol, especialmente durante las horas pico de calor. Mantenerse hidratado será clave para disfrutar de este día soleado sin contratiempos. En resumen, el tiempo en Baeza para hoy promete ser ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y mayormente despejado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-06-28T16:40:08.